Disagio giovanile post-pandemia: a Gerenzano sportelli ed educatori di strada (Di lunedì 27 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La pandemia ha generato nuove forme di Disagio giovanile legate a problematiche relazionali, emarginazione, solitudine, incomprensione, difficoltà nel gestire la quotidianità. Un tema che l’Amministrazione civica di Gerenzano intende affrontare con svariate iniziative. A cominciare dalla collaborazione col Terzo settore per favorire occasioni di socializzazione e incontro fra adolescenti, di coinvolgimento nel dialogo e nel ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Laha generato nuove forme dilegate a problematiche relazionali, emarginazione, solitudine, incomprensione, difficoltà nel gestire la quotidianità. Un tema che l’Amministrazione civica diintende affrontare con svariate iniziative. A cominciare dalla collaborazione col Terzo settore per favorire occasioni di socializzazione e incontro fra adolescenti, di coinvolgimento nel dialogo e nel ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

Nutizieri : Disagio giovanile, l'Emilia-Romagna ha investito 3,2 milioni per prevenirlo e contrastarlo - ilSaronno : Azione fa luce sul disagio giovanile - Open_gol : La consigliera regionale Lupini: «Ennesimo segnale allarmante di disagio giovanile» - Unibo : “Povero presente: il disagio giovanile fra prevenzione e cura” è il titolo dell'evento aperto a tutti, in programma… - varesenews : Un incontro per parlare di disagio giovanile a Saronno -