Di Maio: doppio mandato M5s? Ai cittadini non gliene frega niente (Di lunedì 27 giugno 2022) Ai cittadini non "frega niente" del dibattito sul doppio mandato. Lo ha detto Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti che, davanti a Montecitorio, gli riferivano delle prese di posizioni di Beppe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Ainon "" del dibattito sul. Lo ha detto Luigi Di, rispondendo ai giornalisti che, davanti a Montecitorio, gli riferivano delle prese di posizioni di Beppe ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : M5s, Beppe Grillo a Roma per incontrare i vertici del movimento dopo la scissione voluta da Luigi Di Maio. Tra i t… - fisco24_info : Comunali 2022, Di Maio: 'Ha perso chi ha picconato il governo': (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri: 'Risultato… - peterkama : Grillo apre al doppio mandato, ma solo per 5 parlamentari. Di Maio: 'Agli italiani non importa nulla di queste cos… - BoniniFranco : RT @PoliticaPerJedi: Travaglio sta cannoneggiando da giorni Di Maio dandogli del poltronaro. Oggi Grillo e Conte manderanno in soffitta la… - CGlonfoni : RT @PoliticaPerJedi: Travaglio sta cannoneggiando da giorni Di Maio dandogli del poltronaro. Oggi Grillo e Conte manderanno in soffitta la… -