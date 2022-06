Civitavecchia | Comitato 14 maggio contro la statua del marinaio americano | la petizione

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 giugno 2022)– Il14ha iniziato unapopolare volta a salvaguardare la memoria e il decoro dimesse a repentaglio dalla decisione dell’amministrazione locale di far ritornare ladel, denominata “resa incondizionata” presso il Piazzale della Vita. “Facciamo appello a tutti i cittadini di buona volontà per – scrive in una nota il– firmare lae di prendere posizionequesta scellerata decisione dell’amministrazione che vuol far diventare il ‘brand’ della città unatotalmente aliena al patrimonio locale mentre risorse e iniziative legate al territorio e veramente di valore giacciono nel ...