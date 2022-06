Calcio: Liverani avvisa il Cagliari, 'Serie B complicata, serve fame di vittorie' (Di lunedì 27 giugno 2022) Cagliari, 27 giu. - (Adnkronos) - Dopo la retrocessione in Serie B il Cagliari ha deciso di ripartire da Fabio Liverani. L'ex allenatore del Parma, il cui arrivo è stato ufficializzato lo scorso 8 giugno, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Ci siamo trovati nel momento giusto: per me è un'opportunità importante e vogliamo disputare una grande stagione, non potevo non accettare con entusiasmo. Siamo già competitivi, ma al termine del mercato saremo completi". L'ex centrocampista della Lazio poi parla della retrocessione dello scorso campionato: "Non so come sia potuto succedere, ho visto il Cagliari diverse volte e la rosa mi sembrava molto adatta alla Serie A. Dopo un'annata del genere è normale che ci siano strascichi a livello mentale, verrà valutato anche questo oltre alle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022), 27 giu. - (Adnkronos) - Dopo la retrocessione inB ilha deciso di ripartire da Fabio. L'ex allenatore del Parma, il cui arrivo è stato ufficializzato lo scorso 8 giugno, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Ci siamo trovati nel momento giusto: per me è un'opportunità importante e vogliamo disputare una grande stagione, non potevo non accettare con entusiasmo. Siamo già competitivi, ma al termine del mercato saremo completi". L'ex centrocampista della Lazio poi parla della retrocessione dello scorso campionato: "Non so come sia potuto succedere, ho visto ildiverse volte e la rosa mi sembrava molto adatta allaA. Dopo un'annata del genere è normale che ci siano strascichi a livello mentale, verrà valutato anche questo oltre alle ...

