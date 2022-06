Buon compleanno Flavio Cattaneo, Isabelle Adjani, Virdis… (Di lunedì 27 giugno 2022) …Ludovico Peregrini, Fabrizio Miccoli, Gabriella Dorio, Rina Brundu, Gianluca Castaldi, Walter Rizzetto, Hugo Campagnaro, Massimiliano Irrati, Laura Benko, Riccardo Nardini, Matteo Sacco, Davide Villella, Elena Perinelli… Oggi 27 giugno compiono gli anni: Giambattista Bonis, ex calciatore; Graziella Galvani, attrice; Carlo Facetti, pilota auto; Agostino Mantovani, politico; Piero Cucchi, ex calciatore, allenatore; Aldo Dezi, ex canoista; Gianluigi Aponte, imprenditore, armatore; Guglielmo Stagno Mallandrino d’Alcontres, dirigente d’azienda; Peter Mitterrutzner, attore; Ludovico Peregrini, autore e personaggio tv; Saverio Moriones, attore, doppiatore; Mario Guadagnolo, politico; Dardano Sacchetti, sceneggiatore; Bruno Elisei, pittore, scultore. Inoltre, compiono gli anni: Mario Brusa, attore, doppiatore; Carlo Durante, atleta paralimpico; Giovanni Fontana, poeta; Umberta Pareschi, ex ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) …Ludovico Peregrini, Fabrizio Miccoli, Gabriella Dorio, Rina Brundu, Gianluca Castaldi, Walter Rizzetto, Hugo Campagnaro, Massimiliano Irrati, Laura Benko, Riccardo Nardini, Matteo Sacco, Davide Villella, Elena Perinelli… Oggi 27 giugno compiono gli anni: Giambattista Bonis, ex calciatore; Graziella Galvani, attrice; Carlo Facetti, pilota auto; Agostino Mantovani, politico; Piero Cucchi, ex calciatore, allenatore; Aldo Dezi, ex canoista; Gianluigi Aponte, imprenditore, armatore; Guglielmo Stagno Mallandrino d’Alcontres, dirigente d’azienda; Peter Mitterrutzner, attore; Ludovico Peregrini, autore e personaggio tv; Saverio Moriones, attore, doppiatore; Mario Guadagnolo, politico; Dardano Sacchetti, sceneggiatore; Bruno Elisei, pittore, scultore. Inoltre, compiono gli anni: Mario Brusa, attore, doppiatore; Carlo Durante, atleta paralimpico; Giovanni Fontana, poeta; Umberta Pareschi, ex ...

Pubblicità

SerieA : Icona del calcio italiano, leggenda per i colori rossoneri: buon compleanno Paolo #Maldini ?????? #SerieATIM??… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Paolo Maldini ?? #UCL - Azzurri : ?? Buon compleanno a Paolo #Maldini che festeggia 5??4?? anni ?? 126 presenze e 7 gol in #Nazionale ???? #EroiAzzurri… - jvaldes786 : RT @UEFAcom_it: Buon compleanno, Paolo Maldini ?? #UCL - alfredodemaa : RT @Azzurri: ?? Buon compleanno a Paolo #Maldini che festeggia 5??4?? anni ?? 126 presenze e 7 gol in #Nazionale ???? #EroiAzzurri #Azzurri #… -

Alfa Romeo - Buon compleanno Giulia! - Quattroruote.it Quattroruote 21 adolescenti sono morti in una taverna clandestina. Un nuovo caso di alcol adulterato Secondo le autorità locali i corpi di 17 giovani, morti senza ferite apparenti, sono stati scoperti domenica in una ... Seedorf e gli auguri speciali a Maldini: "Eri quello che serviva al Milan" Seedorf ha voluto omaggiare Maldini attraverso una Story su Instagram e mu messaggio particolarmente sentito: "Buon compleanno, amico mio. In questi anni hai dimostrato di essere ciò che serviva al ... Secondo le autorità locali i corpi di 17 giovani, morti senza ferite apparenti, sono stati scoperti domenica in una ...Seedorf ha voluto omaggiare Maldini attraverso una Story su Instagram e mu messaggio particolarmente sentito: "Buon compleanno, amico mio. In questi anni hai dimostrato di essere ciò che serviva al ...