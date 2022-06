Bronzetti-Li in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

(Di lunedì 27 giugno 2022) Luciaaffronterà l’americana Ann Li nel primo turno del torneo di. Tra le due sarà il primo scontro diretto. L’azzurra è pronta a fare il suo esordio assoluto all’All England Club, lei che si appresta a disputare il suo terzo main draw consecutivo a livello Slam dopo gli Australian Open a gennaio ed il Roland Garros a maggio. L’erba è la superficie meno idonea ad esaltare il suo tennis ma nelle sue ultime uscite la romagnola ha dimostrato di poterci ugualmente ben figurare. L’avversaria è di quelle toste anche se in questa stagione non sta confermando pienamente i grandi risultati ottenuti l’anno scorso. Il suo miglior risultato, infatti, rimane la semifinale ottenuta al Melbourne Summer Set 2. Per il resto qualche sporadico lampo alternato a troppe pause per una tennista del suo livello. Le quote dei ...

Pubblicità

infoitsport : Bronzetti-Li oggi, Wimbledon 2022: orario 27 giugno, programma, tv, streaming - LuceverdeMilano : ?? #Milano - #Semafori fuori servizio ?? Oggi #27giugno 2022 ?? Ore 07:00 - 20:00 ? STELVIO / LARIO ?? Ore 8:30 - 1… - zazoomblog : Bronzetti-Li oggi Wimbledon 2022: orario 27 giugno programma tv streaming - #Bronzetti-Li #Wimbledon #2022: - Fprime86 : RT @federtennis: ?? Gli azzurri impegnati oggi: ???? Eastbourne Sonego ?? De Minaur Giorgi ?? Muguruza Sinner ?? Paul ???? Bad Homburg Bronzetti… - vincenzoarmetta : È stato presentato oggi il torneo di Palermo saranno presenti le italiane Trevisan, Errani,Bronzetti,Paolini e Cocc… -

Italiani(dalle ore 12). Uomini: Sinner - Wawrinka, Fonini - Griekspoor, Vavassori - Tiafoe. Donne: Trevisan - Cocciaretto,- Li. Tv: Sky e Now Tv. Su Supertennis alle 21 il match del ...... 1° match alle ore 12 italiane Tabellone femminile Lucia(ITA) c. Ann Li (USA) - Court 9,... 3° match a partire dalle ore 12 italiane L'order of play dia Wimbledon La programmazione in ...Wimbledon 2022 la programmazione oggi 27 giugno dove vedere gli incontri in tv e streaming, tutte le modalità, in chiaro ...Dopo la fase delle qualificazioni, prende oggi il via il torneo di Wimbledon. L’edizione numero 135 del terzo Slam stagionale di tennis si disputa sull’erba londinese tra il 27 giugno e il 10 luglio, ...