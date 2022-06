Bogliasco | addio alla storica processione | non si trovano portatori dei pesanti cristi

(Di lunedì 27 giugno 2022) In onore della Madonna del Carmine, in calendario il 16 luglio, rischia di scomparire dopo più di 600 anni. Fra le cause la paura del Covid e la mancanza dei “cristezanti”, coloro che trasportano con l’imbragatura enormi crocefissi da un quintale

Un po' a causa del Covid, ma anche perché i due "cristezanti" sono ormai troppo vecchi per il carico che arriva a superare i 100 chili, il prossimo 16 luglio, a Bogliasco, la tradizionale processione in onore della Madonna del Carmine, in calendario il 16 luglio, rischia di scomparire dopo più di 600 anni. Fra le cause la paura del Covid e la mancanza dei "cristezanti", coloro che trasportano con l'imbragatura enormi crocefissi da un quintale.