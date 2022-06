Belen Rodriguez dice addio a Mediaset? La possibile sorpresa | ecco cosa sta valutando

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 27 giugno 2022)potrebbe andare via da Mediset? La showgirl argentina starebbe a un passo dall’avvio di un nuovo progetto lavorativo con Discovery, secondo quanto riporta Dagospia. Pare che si tratti di un progetto che sarebbe già i piedi e quindi pronto all’avvio, anche se non è ancora chiaro ditratterà. A tal riguardo c’è chi ha pensato subito a un, rete che di fatto aha dato molto negli ultimi anni. Non sarebbe però così, il progetto con Discovery non sarebbe in esclusiva e quindi lapotrebbe continuare a essere uno dei volti della prossima stagione televisiva. Perquesto sembra essere un periodo d’oro, molto ricco, in cui sia l’amore che il lavoro procedono a gonfie vele. Dopo ...