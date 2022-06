Amministrative | trionfo del centrosinistra | basterà per le politiche? Segui la diretta

Pubblicità

VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #Comunali 2022, il trionfo di #Letta che ora guarda alle politiche. - quantunque1 : @CREANTO7 @lauracesaretti1 @pdnetwork Le amministrative vanno sempre interpretate città x città Ogniuna porta la su… - FraLauricella : RT @Adnkronos: #Comunali 2022, il trionfo di #Letta che ora guarda alle politiche. - jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

I più storicamente attrezzati nel palazzo del Nazareno ricordano in queste ore di euforia daelettorale come andò nel '93: successone della sinistra nelle città e poi la doccia gelata, ...... una al centrodestra e ildei civici nel comune più grande della provincia di Roma che votava per questi ballottaggi. Questi gli esiti del secondo turno delle elezioniin ...Il giorno dopo è come uscire nel giardino di casa dopo che nottetempo è passata una tromba d’aria: i pezzi sono volati ovunque e qualche danno c’è. E’ questo lo scenario che attende il neo eletto sind ...Con l’appello “unitario” di Meloni, Salvini e Berlusconi che sprizzava tutto fuorché unitarietà, con l’incredibile scelta di Giorgia Meloni e ...