(Di lunedì 27 giugno 2022) Probabilmente il vero dreamdell’evento, un incontro capace di elettrizzare il pubblico sin dal primo secondo. Jone Hiroshi Tanahashi si sono inseguiti per tanto tempo, da quando la forbidden door è stata aperta si sono lanciati diversi messaggi di sfida, ma per vari impegni non si è mai arrivati, prima di stanotte, ad untra i due. Nel main event di stanotte i due si sono affrontati con ilAEW adin palio, unche rimarrà alla vita del vincitore fino aldi CMdall’infortunio, momento in cui le due cinture verranno unificate. Quanto talento Ilè iniziato all’insegna dell’equilibrio, anche a livello di tifo fan perfettamente divisi a metà nel sostegno ai due ...

forse come Omega e Moxley a Full Gear 2019, vedremo una spietatezza unica in quel ring: l'è ... AEW: In attesa del ritorno di CM Punk, Jon Moxley si prende il titolo AEW ad interim in un grandissimo match Dopo alcuni mesi fermo, in attesa di sapere cosa fare del suo futuro, l'ex campione US dei McMahon ha debuttato in AEW ...Forbidden Door, finalmente, dista solamente pochissime ore: quanto durerà il tanto atteso pay per view organizzato da All Elite Wrestling e NJPW