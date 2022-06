Yves | 37 anni di carcere per traffico d’avorio e nessun processo Ora finalmente torna a casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022)è partito perre al suo paese di origine dopo 37. Si tratta del numero esatto diche ha passato innel Togo, Paese confinato dall’Atlantico, oceano privilegiato per la tratta degli schiavi. La schiavitù reale e in piena terraferma l’ha vissuta in parte nel famigeratodi Kaza ora chiuso, tra lavori forzati, sevizie e minacce.trafficava avorio con l’Europa e, assieme a suo fratello, viaggiavano spesso ad Amburgo, in Germania, onde perfezionare il lauto commercio con blandi controlli, in quei tempi passati. Una soffiata e lui e suo fratello vennero arrestati all’aeroporto di Lomé, capitale del Togo, mentre arrivavano, appunto, dalla Costa. Dal giorno della reclusione fino alla liberazione sono passati 37 ...