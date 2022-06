Tennis, Carlos Alcaraz: “A Wimbledon sarà difficile, ma mi sto preparando al meglio” (Di domenica 26 giugno 2022) Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di Wimbledon 2022 e i Tennisti stanno cercando di prepararsi al meglio per uno degli appuntamenti più importanti della stagione (anche se, ricordiamo, quest’anno non verranno assegnati punti ATP). Tra i giocatori al lavoro per arrivare al meglio il giorno dell’esordio, c’è sicuramente il baby prodigio spagnolo Carlos Alcaraz, protagonista finora di un 2022 impressionante. A causa di un problema al gomito destro, l’iberico in questa stagione non è riuscito a giocare neanche una partita ufficiale sull’erba. Lo spagnolo ha dunque come unici match di riferimento su questa superficie quelli di esibizione dei giorni scorsi, entrambi persi (prima contro lo statunitense Francis Tiafoe e poi contro il norvegese Casper Ruud). Dico sempre che non è facile ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Ormai manca davvero pochissimo all’inizio di2022 e iti stanno cercando di prepararsi alper uno degli appuntamenti più importanti della stagione (anche se, ricordiamo, quest’anno non verranno assegnati punti ATP). Tra i giocatori al lavoro per arrivare alil giorno dell’esordio, c’è sicuramente il baby prodigio spagnolo, protagonista finora di un 2022 impressionante. A causa di un problema al gomito destro, l’iberico in questa stagione non è riuscito a giocare neanche una partita ufficiale sull’erba. Lo spagnolo ha dunque come unici match di riferimento su questa superficie quelli di esibizione dei giorni scorsi, entrambi persi (prima contro lo statunitense Francis Tiafoe e poi contro il norvegese Casper Ruud). Dico sempre che non è facile ...

