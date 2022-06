Ospina all’Al-Nassr | ingaggio top | come reagirà Spalletti?

Leggi su napolipiu

(Di domenica 26 giugno 2022) Davidè vicinissimo a firmare un nuovo contratto con l’Al-Nars, club saudita. Il portiere ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno. Secondo le ultime novità pubblicate dalla stampa saudita, pare che manchi veramente pochissimo per l’approdo del portiere colombiano-Nasr. Il giocatore non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli ed ha fatto una scelta di vita ed economica totalmente differente, dato che andrà a giocare in un campionato non al top, ma potrà guadagnare molto di più di quanto gli ha offerto la società di Aurelio De Laurentiis. Secondo le ultime notizia-Nasr percepirà 3,5 milioni di euro più bonus alla firma, e secondo quanto riferisce areanapoli il club saudita ha superato pure l’Atletico Madrid nella lista della preferenze del giocatore. A questo punto ...