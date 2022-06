Osimhen sul terribile scontro con Skriniar: “è stata un’esperienza pre-morte” (Di domenica 26 giugno 2022) Victor Osimhen è concentrato sulla prossima stagione con la maglia del Napoli con l’intenzione di portare il club azzurro verso risultati molto importanti. Si è confermato come uno dei migliori attaccanti in circolazione, il suo nome continua a circolare sul fronte calciomercato. Il calciatore è tornato a parlare del bruttissimo scontro con Skriniar nella sfida di novembre a San Siro contro l’Inter, l’impatto aereo ha portato pesanti conseguenze per l’attaccante. “E’ stata quasi un’esperienza pre-morte. Solo io posso spiegare come mi sono spiegato in quel momento. All’arrivo in ospedale, ho detto al chirurgo che, nel giro di due settimane, sarei tornato in campo, invece ero pieno di fratture che mi hanno dovuto riparare dall’interno”, ha detto alla radio nigeriana Wazobia FM. “Ho ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Victorè concentrato sulla prossima stagione con la maglia del Napoli con l’intenzione di portare il club azzurro verso risultati molto importanti. Si è confermato come uno dei migliori attaccanti in circolazione, il suo nome continua a circolare sul fronte calciomercato. Il calciatore è tornato a parlare del bruttissimoconnella sfida di novembre a San Siro contro l’Inter, l’impatto aereo ha portato pesanti conseguenze per l’attaccante. “E’quasipre-. Solo io posso spiegare come mi sono spiegato in quel momento. All’arrivo in ospedale, ho detto al chirurgo che, nel giro di due settimane, sarei tornato in campo, invece ero pieno di fratture che mi hanno dovuto riparare dall’interno”, ha detto alla radio nigeriana Wazobia FM. “Ho ...

