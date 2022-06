(Di domenica 26 giugno 2022) Il 21 novembre scorso unoin campo conaveva avuto per lui conseguenze devastanti: " Gli esami strumentali effettuati al termine della gara Inter - Napoli hanno evidenziato fratture ...

Pubblicità

sportli26181512 : Osimhen e il terribile scontro con Skriniar: 'Come un'esperienza pre-morte': Osimhen e il terribile scontro con Skr… - CostaGianna5 : RT @CronacheTweet: Osimhen racconta il terribile infortunio al volto ?? - CronacheTweet : Osimhen racconta il terribile infortunio al volto ?? - CalcioNews24 : #Osimhen torna a parlare del terribile infortunio alla testa -

Questo il verdetto, seguito da un'operazione, seguita da tre mesi di stop: per Victorè stato un autentico incubo.L'attaccante del Napoliè tornato a parlare dell'infortunio alla testa subito contro l'Inter Victor, attaccante del Napoli, ai microfoni di Wazobia Fm è tornato a parlare delinfortunio alla testa subito contro l'Inter. IL RACCONTO - "L'infortunio che ho avuto contro l'Inter è ...ForzAzzurri.net - Osimhen: "L'infortunio al volto come un'esperienza pre-morte! Non riuscivo a dormire e a mangiare..." Victor Osimhen torna sull'infortunio da brividi ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ai microfoni di Wazobia Fm è tornato a parlare del terribile infortunio alla testa subito contro l’Inter. IL RACCONTO – «L’infortunio che ho avuto contro l’Inter ...