Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 27 Giugno 2022 | Pesci teso

(Di domenica 26 giugno 2022) L’diFox per oggi,27Ariete In questi giorni siete abbastanza forti nei giudizi e potreste persino mettervi contro qualcuno perché non vi accontentate e volte di più quindi in questo periodo farete più cose rispetto all’inizio dell’anno, l’importante è rimettersi in gioco. Toro C’è qualcosa di indefinito che vi frulla nella testa, fate chiarezza. Lavorate sodo, e i risultati non tarderanno ad arrivare. Gemelli Le emozioni sono state sopite per troppo tempo, dovete darvi una scossa. Sul lavoro c’è stata qualche incomprensione con alcuni colleghi, metteteci una pietra sopra. Cielo importante per i sentimenti con la Luna nel segno. Cancro Questo è un periodo di grandi sfide. La vita e l’amore vi hanno già messo a dura prova, ma cercate di non demordere. Sul lavoro, ...