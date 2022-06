Motocross, GP Indonesia 2022 oggi: orari MXGP e MX2 domenica 26 giugno, programma, streaming. Attenzione al fuso orario! (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo le prove libere e le qualifying race di oggi, il Mondiale di Motocross domani, domenica 26 giugno, vedrà andare in scena warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione 2022: in programma a Samota-Sumbawa c’è il GP dell’Indonesia, sia per la MXGP che per la MX2. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Indonesia DI MXGP DALLE 07.15 E DALLE 10.10 Sarà possibile guardare il GP dell’Indonesia in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport+HD, in diretta streaming su MXGP-tv.com, Eurosport Player e RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della MXGP del GP dell’Indonesia. programma GP ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo le prove libere e le qualifying race di, il Mondiale didomani,26, vedrà andare in scena warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione: ina Samota-Sumbawa c’è il GP dell’, sia per lache per la MX2. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDIDALLE 07.15 E DALLE 10.10 Sarà possibile guardare il GP dell’in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport+HD, in direttasu-tv.com, Eurosport Player e RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare delladel GP dell’GP ...

