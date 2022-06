Giovane escursionista romano muore durante arrampicata in Abruzzo (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragico incidente in montagna: un Giovane romano è morto durante un’arrampicata in Abruzzo. Insieme a un altro escursionista, entrambi 30enni, avevano deciso di arrampicarsi sul Corno Piccolo. Avevano scelto di percorrere slegati la cresta nord est, seguendo la via che parte dalla Madonnina e prosegue per la cima del Corno Piccolo, ma uno dei due, il secondo di cordata, al secondo tiro, ha perso la presa ed è volato giù per 50 metri sul versante nord, morendo sul colpo. Il compagno, primo di cordata, proprio perché era slegato non è finito giù ed è rimasto illeso, ma è in stato di shock per aver assistito al volo e al decesso del compagno. Sono giunti sul luogo dell’incidente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ed è decollato da L’Aquila l’elisoccorso, con a ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragico incidente in montagna: unè mortoun’in. Insieme a un altro, entrambi 30enni, avevano deciso di arrampicarsi sul Corno Piccolo. Avevano scelto di percorrere slegati la cresta nord est, seguendo la via che parte dalla Madonnina e prosegue per la cima del Corno Piccolo, ma uno dei due, il secondo di cordata, al secondo tiro, ha perso la presa ed è volato giù per 50 metri sul versante nord, morendo sul colpo. Il compagno, primo di cordata, proprio perché era slegato non è finito giù ed è rimasto illeso, ma è in stato di shock per aver assistito al volo e al decesso del compagno. Sono giunti sul luogo dell’incidente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico ed è decollato da L’Aquila l’elisoccorso, con a ...

