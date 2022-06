Giocatori in nazionale: ecco quanto l’UEFA pagherà i club (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle scorse settimane, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato i criteri di assegnazione e distribuzione ai club dei ricavi derivanti da UEFA EURO 2024. In particolare, la Federcalcio continentale distribuirà 240 milioni di euro per il ciclo 2020/24 è di 240 milioni di euro: cento milioni di euro saranno messi a disposizione per i club Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 giugno 2022) Nelle scorse settimane, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato i criteri di assegnazione e distribuzione aidei ricavi derivanti da UEFA EURO 2024. In particolare, la Federcalcio continentale distribuirà 240 milioni di euro per il ciclo 2020/24 è di 240 milioni di euro: cento milioni di euro saranno messi a disposizione per iCalcio e Finanza.

