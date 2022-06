Crostata di ciliegie fresche | la più buona che tu abbia mai mangiato!

(Di domenica 26 giugno 2022) Una ciliegia tira l’altra e un dolce alleti farà sempre chiedere il bis! Impiegando solo 15 minuti realizzerai unadibuonissima e gustosa da cuocere in forno. Con pochi ingredienti facilmente recuperabili anche nelle cucine poco vissute potrai assaporare una torta deliziosa e che vorrai mangiare quasi tutti i giorni. Se ne innamoreranno tutti. Sarà una vera delizia!di. Ingredienti per la pasta frolla 250 gr di farina di grano tenero Vaniglia quanto basta 125 gr di burro 1 uovo 125 gr di zucchero Sale quanto basta In una ciotola capiente portiamo il burro, lo zucchero, la vaniglia e un po’ di sale per poi mescolare con una spatola. Quando gli ingredienti saranno amalgamati integriamo l’uovo per poi ...

Pubblicità

pnkmvn : @MELVDRAMAS inspiegabile come abbiano preferito crostata di ciliegie a jan broom si deve veramente riprendere - claudinadolce : @AnnaShi60491189 Crostata di ciliegie, un sogno! Buon sabato, pieno di dolcezza Anna. ???????? - LeNa9fk : @amy_staynetoms ho una matta voglia di cappuccino e di crostata alle ciliegie - Rosmarinonews : Come preparare una #crostata di ciliegie - LPincia : RT @laNonnaPaperina: Crostata con confettura di ciliegie, un dolce davvero semplice e delizioso -

CheCucino.it

... 2 uova; 40 g di farina 00; 4 g di lievito per dolci; buccia grattugiata di mezzo limone; 200 g di marmellata di(o fragole); zucchero a velo. Davvero deliziosa questadi marmellata ...Lenon possono mancare su una coloratissimadi frutta fresca, uno dei dolci ideali in questi mesi. Lesono tipiche di questo periodo. Ancora una manciata di giorni e poi ... Chef Damiano: crostata ciliegie unica, la ricetta per replicarla. Golosità da batticuore Ma che sta succedendo quest'anno alle ciliegie Se lo chiedono in molti perchè sul mercato sono arrivate tardi e con prezzi esorbitanti. Ha scandalizzato, ad esempio, e non poco, il fatto che in centr ...