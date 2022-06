(Di domenica 26 giugno 2022) Il ritorno diin nerazzurro diventerà ufficiale nei prossimi giorni con l'attaccante belga atteso a Milano per mercoledì 29 giugno quando effettuerà le visite mediche per il club nerazzurro...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Caressa critica #Lukaku: 'Lacrime di coccodrillo. Sono scelte che si fanno prima e non con il portafogli' -

fcinter1908

... presente in studio cone gli altri ospiti: "La discesa del Cagliari, per me, è iniziata ... Insomma, unacondivisa, che a Giulini tuttavia non è piaciuta. La ricostruzione Dopo l'analisi ...Laconserverà sempre un angolo di cuore per Pep, uno dei tre profeti 'insieme a Rinus Michels e Sacchi', osserva spesso Fabio. 'Arrigo è stato il primo a manipolare lo spazio nel ... Caressa: “Lukaku, lacrime di coccodrillo. Non si sceglie col portafogli, dopo troppo facile”