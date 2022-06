Ballottaggio Sabaudia tra Mosca e Lucci: affluenze in diretta (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza del Ballottaggio a Sabaudia, tra i due candidati Mosca e Lucci, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono tornati alle urne e ora dovranno decretare il Primo Cittadino, quello che ammnistrerà la città per i prossimi 5 anni e sostituirà Carmine Valente. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo sindaco. Quanti elettori hanno votato a Sabaudia alle 12? I primi dati sull’affluenza al Ballottaggio sono stati pubblicati alle ore 12 di stamattina: ha votato il 15.94% degli aventi diritto, vale a dire 2.453 cittadini su un totale di 15.386 elettori. Ricordiamo che al primo turno la percentuale delle persone che ha deciso di indicare la propria preferenze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza del, tra i due candidati, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono tornati alle urne e ora dovranno decretare il Primo Cittadino, quello che ammnistrerà la città per i prossimi 5 anni e sostituirà Carmine Valente. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo sindaco. Quanti elettori hanno votato aalle 12? I primi dati sull’affluenza alsono stati pubblicati alle ore 12 di stamattina: ha votato il 15.94% degli aventi diritto, vale a dire 2.453 cittadini su un totale di 15.386 elettori. Ricordiamo che al primo turno la percentuale delle persone che ha deciso di indicare la propria preferenze ...

