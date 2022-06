Ballottaggi | Tommasi trionfa a Verona A Parma | Piacenza e Catanzaro vince il centrosinistra

Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - lorepregliasco : Tommasi è avanti in tutte le nostre sezioni-campione. Direi che potrebbe chiudere tra il 54 e il 55%, salvo sorprese. #ballottaggi - you_trend : ?? #MaratonaYouTrend sui #ballottaggi, scrutinio a #Verona (sez. scrutinate: 14 su 265) Damiano Tommasi (CSX) 52,2%… - robbyssimo : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - belushivive : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend -

- - > Damiano, nuovo sindaco di Verona - Ansa . Una notte elettorale vecchio stile, senza exit - poll e ... è il centrosinistra a prendersi le vittorie di "peso" dei2022. Il primo ...Occhi puntati su Monza, Verona, Parma e Catanzaro: tutti gli aggiornamenti sui risultati del secondo turno nei 65 Comuni al ...Per un pugno di voti, da qualche anno a questa parte Lucca si divide a metà al ballottaggio e stavolta non è stato possibile schierare la forza del ...I primi dati dello spoglio per i ballottaggi tra candidati sindaci di 65 comuni tra i quali 13 capoluoghi: esulta il centrosinistra ...