Ballottaggi, crolla l'affluenza ai seggi: 29,44% contro 38,46% al primo turno (Di domenica 26 giugno 2022) Spiagge piene e seggi vuoti. Come da previsione l'affluenza alle 19 nei 59 comuni al Ballottaggio crolla dal 38,46% del primo turno al 29,44%. E' insomma Caronte il vero protagonista di questa calda domenica al voto con una astensione già alta nella prima rilevazione delle 12, con il 15,43% contro il 17,50% del primo turno. Alle urne da questa mattina alle 7 e fino alle 23 oltre 2 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci in 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti), 6 nelle regioni a statuto speciale (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti). Il calo più significativo è quello di Catanzaro che perde circa 20 punti percentuali rispetto al 12 giugno. I votanti infatti sono stati 26,78%, ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Spiagge piene evuoti. Come da previsione l'alle 19 nei 59 comuni aldal 38,46% delal 29,44%. E' insomma Caronte il vero protagonista di questa calda domenica al voto con una astensione già alta nella prima rilevazione delle 12, con il 15,43%il 17,50% del. Alle urne da questa mattina alle 7 e fino alle 23 oltre 2 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci in 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti), 6 nelle regioni a statuto speciale (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti). Il calo più significativo è quello di Catanzaro che perde circa 20 punti percentuali rispetto al 12 giugno. I votanti infatti sono stati 26,78%, ...

Pubblicità

infoitinterno : Ballottaggi, l'affluenza alle 19 crolla al 29,44% (anche Verona in calo). Frosinone e Viterbo oltre il 30% - MarinaMana1 : RT @lucfontana: Ballottaggi, crolla l’affluenza: alle 19 è sotto il 30%. In calo anche a Verona Segui la diretta su @Corriere https://t.… - zazoomblog : Ballottaggi laffluenza alle 19 crolla al 2944% (anche Verona in calo). Frosinone e Viterbo oltre il 30% -… - Lupo1960 : RT @lucfontana: Ballottaggi, crolla l’affluenza: alle 19 è sotto il 30%. In calo anche a Verona Segui la diretta su @Corriere https://t.… - News24_it : Ballottaggi, l'affluenza alle 19 crolla al 29,44% (anche Verona in calo). Frosinone e Viterbo oltre il 30% -… -