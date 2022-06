Bale annuncia la partenza per la Mls: «See you soon, Los Angeles» (Di domenica 26 giugno 2022) Anche Gareth Bale giocherà nell’Mls, lo stesso campionato di Insigne (lui col Toronto). Sarà compagno di squadra di Chiellini nel Los Angeles Football Club. Un anno di contratto per lui. Ieri era trapelata l’indiscrezione relativa all’accordo raggiunto. Oggi è lo stesso gallese ad annunciarlo sui social con un post inequivocabile: «See you soon, Los Angeles» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gareth Bale (@garethBale11) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Anche Garethgiocherà nell’Mls, lo stesso campionato di Insigne (lui col Toronto). Sarà compagno di squadra di Chiellini nel LosFootball Club. Un anno di contratto per lui. Ieri era trapelata l’indiscrezione relativa all’accordo raggiunto. Oggi è lo stesso gallese adrlo sui social con un post inequivocabile: «See you, Los» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gareth(@gareth11) L'articolo ilNapolista.

