Aborto | la protesta davanti al Senato dell' Arizona Biden | «Una decisione devastante e dolorosa»

RaiNews : #aborto, i singoli Stati potranno scegliere. Esplode la protesta. Obama: attaccata la libertà di milioni di america… - Eurosport_IT : Una decisione senza logica e fuori dal tempo: anche Lewis Hamilton si unisce al coro delle star dello sport in prot… - rtl1025 : ?? Fuori dalla Corte Suprema degli Stati Uniti è scoppiata la protesta, pochi minuti dopo che i massimi giudici hann… - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: La leader della protesta pro-aborto di Dallas ha affermato che le donne trans hanno bisogno del diritto all’#aborto. #RoeVs… - ciromagliulo26 : RT @Eurosport_IT: Una decisione senza logica e fuori dal tempo: anche Lewis Hamilton si unisce al coro delle star dello sport in protesta d… -

Punti chiave 17:49 Sette gli Stati Usa che hanno già vietato l'17:26 Manifestazioni diin tantissime città Usa 16:29 Nella notte a Phoenix tentato l'assalto al SenatoIl più grave a Phoenix, in Arizona , dove gruppi di manifestanti prohanno assaltato il ... L'epicentro dellaè la strada che separa l'edificio a forma di tempio greco della Corte ...La sentenza shock della Corte Suprema sull'aborto ha mobilitato star di Hollywood, della cultura e dello sport, da Le Bron a Rapino. Lizzo dona un milione di dollari di incassi (ANSA) ...Da Washington al New Mexico, da New York a Seattle, le proteste contro la decisione della Corte Suprema americana di annullare il diritto all’aborto ...