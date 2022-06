Pubblicità

Gazzetta del Sud

...carabinieri e alcuni parenti che lo hanno accompagnato all'ospedale Marianna Giannuzzi di...eventualmente presenti nelle vicinanze dell'albergo dalle quali si potrebbero estrarre ledell'...... "Vite spezzate" realizzato dagli studenti del Liceo De Sanctis Galilei di(TA), docente ... accompagnati dal docente referente Luigi Corinna, per l'originalità mostrata nel riproporre... A Manduria scene da “Arancia Meccanica”, imprenditore sequestrato e picchiato in casa Rapinatori scatenati e violenti hanno sequestrato in casa un imprenditore di origini campane, picchiandolo furiosamente e derubandolo di tutti i suoi averi , ...Rapinatori scatenati e violenti hanno sequestrato in casa un imprenditore di origini campane, picchiandolo furiosamente e derubandolo di tutti i suoi averi, monili d’oro, orologi Rolex e ...