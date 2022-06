Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 6.992 casi e 5 decessi. A Roma 4.084 contagi (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 6.992 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri di registrano 5 decessi. I ricoverati sono 554 e 54 le persone ricoverate nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.084. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 1.498 i nuovi casi e 1 decesso nelle Ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 1.453 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 3 sono 1.133 i nuovi case nessun decesso. Nella Asl Roma 4 sono 313 i nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 5 sono 465 i nuovi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 6.992 i nuovida Coronavirus, 25 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri di registrano 5. I ricoverati sono 554 e 54 le persone ricoverate nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. Icittà sono a quota 4.084. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 1.498 i nuovie 1 decesso nelle24 ore. Nella Asl2 sono 1.453 i nuovie nessun decesso. Nella Asl3 sono 1.133 i nuovi case nessun decesso. Nella Asl4 sono 313 i nuovie un decesso. Nella Asl5 sono 465 i nuovi ...

