Rimini | uccide la moglie e esce in strada sporco di sangue | ' Il bimbo sta bene | lei non potrà più parlargli male di me'

Pubblicità

lunato57 : Ma quando finirà questo Orrore. ???? Rimini, uccide la compagna con un matterello davanti al figlio di 6 mesi: arrest… - MissioneStartup : RT @Corriere: Rimini, uccide la moglie a colpi di mattarello di fronte al figlio - franser_real : Rimini, uccide la compagna con un matterello davanti al figlio di 6 mesi: arrestato - CinicaFame : E che vuoi parlare solo dei mericani? Mica stiamo con le mani in mano noi, kivestramuort. #Medioevo - CinziaSally : Rimini, uccide la compagna con un matterello davanti al figlio di 6 mesi: arrestato -

Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi. È successo questa mattina verso le 8.30 in via Rastelli a Bellariva di. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la Polizia di Stato, i due avevano litigato per il figlio. La ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare ...La donna è stata colpita a morte con un mattarello dal convivente, in cura per problemi psichiatrici. Sembra che l'uomo si sia alterato perché non gli lasciava prendere il bambino in ...Dopo l'omicidio l'uomo è uscito in strada e ha detto "Ora lei non potrà più parlargli male di me" Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi. La vittima avrebbe ...Un uomo di 47 anni ha ucciso, a Bellariva di Rimini, la compagna di 33, madre di un bimbo di sei mesi. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la polizia, i due avevano litigato per il ...