Pallanuoto | Campagna dopo la Spagna | “Peccato per il quarto tempo | ma disputata partita di alto livello”

(Di sabato 25 giugno 2022) Il CT della nazionale italiana dimaschile, Sandro, ha commentato così la sconfitta subita contro laai Mondiali di Budapest: “solo per il passaggio a vuoto nel: alcune situazioni sono state gestite male. Abbiamo disputato unadi altissimo, contro una squadra che in questo momento è più attrezzata di noi. Sono soddisfatto perché a tratti abbiamo espresso un gioco veloce e pulito, facendo soffrire la. Abbiamo ampi margini di crescita”. Qualche battuta poi anche per Andrea Fondelli, che dichiara: “Questa era per noi la prima verain questo mondiale.perchè abbiamo disputato tre tempi ottimi, poi abbiamo commesso ...

La nazionale di Alessandro Campagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di ... Tutto pronto per Italia - Spagna, partita della Pool C del torneo maschile di pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo aver travolto il Sudafrica e la sfida annullata contro il Canada, vuole un'altra vittoria contro la formazione ...