Oslo, cancellato il Pride ma centinaia in marcia per diritti LGBT (Di sabato 25 giugno 2022) centinaia di persone hanno manifestato per le strade di Oslo, in Norvegia, a sostegno dei diritti LGBT dopo la cancellazione del Gay Pride da parte delle autorità a causa della sparatoria in tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022)di persone hanno manifestato per le strade di, in Norvegia, a sostegno deidopo la cancellazione del Gayda parte delle autorità a causa della sparatoria in tre ...

Pubblicità

_maria1503_ : RT @Stefanialove_of: ?? Breaking news Si indaga per atto terroristico ad #Oslo Sparatoria all'esterno di una discoteca Lgbtq: due morti 1… - mauriziobonanno : RT @Stefanialove_of: ?? Breaking news Si indaga per atto terroristico ad #Oslo Sparatoria all'esterno di una discoteca Lgbtq: due morti 1… - Fedenaoki : RT @LucaBellinzona: Ieri la #CorteSuprema americana ha cancellato il diritto all'#aborto sancito dalla sentenza #RoeVsWade. Stanotte fuori… - aless__dro : RT @vladiluxuria: Orrore a Oslo: un terrorista spara e uccide fuori da un locale Lgbtqi + il Pride è stato cancellato #oslo #pride https:/… - capitolo2022 : RT @Stefanialove_of: ?? Breaking news Si indaga per atto terroristico ad #Oslo Sparatoria all'esterno di una discoteca Lgbtq: due morti 1… -