"Nessuna coppia di Uomini e Donne è mai durata così poco", Maria De Filippi sotto choc (Di sabato 25 giugno 2022) Continuano le voci su Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Sono giorni in cui le chiacchiere sul loro conto fanno pensare ad una grande crisi in corso. Nelle ultime ore sembra che la cosa sia peggiorata e i due stiano pensando di lasciarsi. Matteo Ranieri è stato uno dei tronisti più chiacchierati del Trono Classico di Uomini e Donne. E' entrato la prima volta nello studio bianco per corteggiare Sophie Codegoni. L'ex gieffina lo ha anche scelto ma la relazione tra loro è durata solo poche settimane. In seguito a questa apparizione Matteo ha deciso di ritirarsi dal piccolo schermo per poi tornare a Uomini e Donne convinto da sua sorella. In un' intervista rilasciata a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities ha raccontato della sua esperienza al dating show, descrivendola come molto piacevole. Non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 giugno 2022) Continuano le voci su Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Sono giorni in cui le chiacchiere sul loro conto fanno pensare ad una grande crisi in corso. Nelle ultime ore sembra che la cosa sia peggiorata e i due stiano pensando di lasciarsi. Matteo Ranieri è stato uno dei tronisti più chiacchierati del Trono Classico di. E' entrato la prima volta nello studio bianco per corteggiare Sophie Codegoni. L'ex gieffina lo ha anche scelto ma la relazione tra loro èsolo poche settimane. In seguito a questa apparizione Matteo ha deciso di ritirarsi dal piccolo schermo per poi tornare aconvinto da sua sorella. In un' intervista rilasciata a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities ha raccontato della sua esperienza al dating show, descrivendola come molto piacevole. Non ...

Pubblicità

saraepunto : @gionibigud @LaRobiErre Di forma e sostanza (vanno in coppia) si parla, se hai tempo e voglia vai a leggerla, non è… - mattiafuse_ : RT @Ninomauger: Comunque la vera 5 ondata sono tutti questi shippers, tra beliebers, jerù e caroligi non se ne esce più ! Tra l’altro nessu… - ria_withoutanR : @sunshinecthh amo lo sai già come la penso, a parte nina e carmine non mi piaceva nessuna coppia ma rip nina - Gianlu_BoNa1990 : @FootballAndDre1 Lukaku Lautaro Dzeko e Sanchez sono i 4 che voleva il salentino sin dalle origini, a questi aggiun… - Ninomauger : Comunque la vera 5 ondata sono tutti questi shippers, tra beliebers, jerù e caroligi non se ne esce più ! Tra l’alt… -