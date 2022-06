LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: doppietta Aprilia in avvio di FP3, bene anche Quartararo e Bagnaia (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11 Vinales nel frattempo abbassa ancora il limite in 1’32?911, portando a 166 millesimi il suo vantaggio nei confronti dell’altra Aprilia di Aleix Espargarò. 10.10 Bagnaia è l’unico dei big a non essere ancora riuscito a migliorare il tempo di ieri in FP2. In ogni caso la vera e propria simulazione di qualifica andrà in scena negli ultimi 20 minuti della sessione. 10.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 12 M. VIÑALES 1:32.960 2 41 A. ESPARGARO +0.117 3 20 F. Quartararo +0.263 4 36 J. MIR +0.440 5 63 F. Bagnaia +0.535 6 42 A. RINS +0.559 7 43 J. MILLER +0.598 8 72 M. BEZZECCHI +0.603 9 33 B. BINDER +0.625 10 23 E. BASTIANINI +0.703 10.07 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11 Vinales nel frattempo abbassa ancora il limite in 1’32?911, portando a 166 millesimi il suo vantaggio nei confronti dell’altradi Aleix Espargarò. 10.10è l’unico dei big a non essere ancora riuscito a migliorare il tempo di ieri in FP2. In ogni caso la vera e propria simulazione di qualifica andrà in scena negli ultimi 20 minuti della sessione. 10.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 12 M. VIÑALES 1:32.960 2 41 A. ESPARGARO +0.117 3 20 F.+0.263 4 36 J. MIR +0.440 5 63 F.+0.535 6 42 A. RINS +0.559 7 43 J. MILLER +0.598 8 72 M. BEZZECCHI +0.603 9 33 B. BINDER +0.625 10 23 E. BASTIANINI +0.703 10.07 ...

Pubblicità

dianatamantini : LIVE MOTOGP - La terza sessione di prove libere MotoGP ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tem… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La terza sessione di prove libere MotoGP ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tem… - FormulaPassion : #F1 | La cronaca live della terza sessione di prove libere della MotoGP ad Assen - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Olanda 2022 in DIRETTA: FP3 in tempo reale si parte alle 9.55 - #MotoGP #Olanda #DIRETTA: #tempo - Gazzetta_it : MotoGP Assen LIVE, segui la diretta di libere e qualifiche -