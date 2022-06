Calciomercato Milan, Belotti resta una possibilità per l’attacco (Di sabato 25 giugno 2022) Calciomercato Milan, Belotti rimane una possibilità per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante è in cerca di un club Quale sarà la prossima squadra di Belotti? Il centravanti, dopo l’addio al Torino, non ha ancora nessun tipo di accordo tra le mani, mentre rimane il suo sogno di indossare la maglia del Milan. La pista per Maldini e Massara non è caldissima ma i dirigenti rossoneri restano vigili su questa pista, con l’eventualità di poter affondare nel prossimo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022)rimane unaper rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante è in cerca di un club Quale sarà la prossima squadra di? Il centravanti, dopo l’addio al Torino, non ha ancora nessun tipo di accordo tra le mani, mentre rimane il suo sogno di indossare la maglia del. La pista per Maldini e Massara non è caldissima ma i dirigenti rossonerino vigili su questa pista, con l’eventualità di poter affondare nel prossimo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

