Borsa di studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”: II edizione per l’anno 2021/22 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Borsa di studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, rivolta agli studenti sanniti delle classi terminali della scuola superiore di secondo grado, giunge alla seconda edizione. Come si ricorderà, si tratta di un premio in denaro con cadenza annuale indirizzato a 10 studentesse o studenti che si siano particolarmente distinti per aderenza allo spirito del Nobel dei docenti. Il professore Mazzone, in quanto finalista Top 10 del Global Teacher Prize, giornalisticamente noto come il Nobel dei docenti, è ambasciatore internazionale di tale premio e, grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale, che ha diviso il proprio premio con gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladi”, rivolta agli studenti sanniti delle classi terminali della scuola superiore di secondo grado, giunge alla seconda. Come si ricorderà, si tratta di un premio in denaro con cadenza annuale indirizzato a 10 studentesse o studenti che si siano particolarmente distinti per aderenza allo spirito del Nobel dei docenti. Il professore, in quanto finalista Top 10 del, giornalisticamente noto come il Nobel dei docenti, è ambasciatore internazionale di tale premio e, grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale, che ha diviso il proprio premio con gli ...

Pubblicità

ilGiunco : #Sostenibilità: studente maremmano vince una borsa di studio #scuola #Grosseto - - Cami71Michele : @IlBarone_Siculo @pandadaria Possono guidare auto a 16anni Bere a 21 Comprano un'auto in 30 minuti, noi ci vuole gi… - NTR24 : Seconda Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize” - AleGaetani : ???? La #DidatticaDistanza sembra essere entrata nella quotidianità per restarci ???????????? È in questo contesto che p… - PaolaDeffendi : RT @GiulioSiamoNoi: I dottorandi si raccontano, con i PhdTales. Qui il video della dottoranda Gilda Carota, che racconta il suo progetto fi… -