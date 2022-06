Belluno | Francesco scomparso nei boschi è stato ritrovato e sta bene

(Di sabato 25 giugno 2022) . Il racconto di uno dei soccorritori del Soccorso alpino di, il bambino di 9 anninel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, neidel Bellunese, èe sta. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte senza esiti, ma pochi minuti fa è giunta la buona notizia del ritrovamento e sono state diffuse le prime immagini del bambino, che è apparso in ottime condizioni, accudito dai soccorritori. Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino per la provincia di, intervida RaiNews, ha raccontato che il bambino èlocalizzato a circa un km e mezzo di distanza dal luogo della sparizione. Presumibilmente,stava ritornando a casa per ...

è sparito dalla vista del papà mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (), nella zona dell'Alpago. Le ricerche, coordinate dalla Questura di .... Sono continuate nella e notte e sono state potenziate alle prime luci dell'alba le ... La famiglia è di Mestre (Venezia) esi trova in vacanza in montagna con il papà e la mamma a ...Il piccolo Francesco, il bambino di Mestre che si era perso nei boschi mentre era in escursione con il papà, è stato ritrovato.Belluno, 25 giugno 2022 - C'è un lieto fine nel Bellunese: è stato ritrovato il bambino scomparso ieri durante un'escursione in una zona sopra Tambre, tra Pian delle Laste e Col Indes. Dopo una notte ...