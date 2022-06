Bando Borghi Linea B: il Comune di Morcone ammesso al finanziamento (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Morcone Luigino Ciarlo e dell’assessore alla cultura Giulia Ocone. “Con soddisfazione, e un pizzico di orgoglio, comunichiamo che il Comune di Morcone è stato ammesso al finanziamento per un milione e seicentomila euro, nell’ambito degli interventi del PNRR relativi all’attrattività dei Borghi storici e alla loro rigenerazione culturale e sociale (Linea B). “TAM – La Cultura è un Fiume”, questo il titolo del progetto – presentato e ammesso – per la rigenerazione del borgo storico di Morcone, nasce dall’idea che la cultura è, anche e soprattutto, arte del saper fare, capacità di racconto, poetica, modalità di lettura del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco diLuigino Ciarlo e dell’assessore alla cultura Giulia Ocone. “Con soddisfazione, e un pizzico di orgoglio, comunichiamo che ildiè statoalper un milione e seicentomila euro, nell’ambito degli interventi del PNRR relativi all’attrattività deistorici e alla loro rigenerazione culturale e sociale (B). “TAM – La Cultura è un Fiume”, questo il titolo del progetto – presentato e– per la rigenerazione del borgo storico di, nasce dall’idea che la cultura è, anche e soprattutto, arte del saper fare, capacità di racconto, poetica, modalità di lettura del ...

