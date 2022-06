Anna Frank | perché un doodle il 25 giugno La storia del Diario - Magazine - quotidiano net

Pubblicità

ilpost : Il “Diario di Anna Frank”, 75 anni fa - SilviaCsgr : RT @ilpost: Il “Diario di Anna Frank”, 75 anni fa - MartaDj1 : RT @SkyTG24: Google dedica Doodle al diario di Anna Frank, 75 anni fa la pubblicazione del diario - Piergiulio58 : Il 'Diario di Anna Frank', 75 anni fa. Fu pubblicato per la prima volta il 25 giugno del 1947, diventando una delle… - DanielaRosa_04 : RT @GigiPadovani: In onore di Anna Frank #GoogleDoodle -

Il doodle di Google dedicato adBerlino, 25 giugno 2022 - Un doodle in onore di: chi apre Google oggi vedrà comparire sulla prima pagina del motore di ricerca l'immagine delle ragazzina ebrea morta nel campo ...A 75 anni dalla prima pubblicazione del diario di, Google dedica il suo doodle di oggi 25 giugno alla giovane ebrea vittima dell'Olocausto, in una presentazione che mostra alcuni dei passi delle sue celebri memorie.scrisse il ...Il doodle di Google dedicato al diario di Anna Frank, di cui ricorre il 75° anniversario dalla pubblicazione, avvenuta il 25 giugno del 1947. Il diario ...Tradotto il 70 lingue: oggi l'anniversario della pubblicazione. L'omaggio di Google alla giovane ebrea tedesca, morta in un campo di concentramento ...