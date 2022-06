(Di sabato 25 giugno 2022) Di seguaci, lui, ne ha davvero tanti. Parliamo di, giornalista scientifico e ”inventore” del regime alimentare denominato Life 120 che promette il sogno di ogni essere umano: vivere oltre i 100di età, precisamente 120, grazie a degli integratori specifici. Il: parlano i suoi seguaci L’uomo dalle miracolose facoltà, ora, però, è acon l’accusa di aver esercitato la professione medica senza abilitazione. Già qualche fa, fece parlare di sé, precisamente nel 2018: in quell’occasione fu accusato e denunciato per truffa insieme al fratello Roberto, dall’Ordine dei medici del Lazio. Tuttavia, il giudice aveva archiviato il procedimento, perché ”non commerciavano prodotti diversi o con caratteristiche non conformi a quanto indicato”. ”Cure ...

CorriereCitta : Adriano Panzironi, il "guru" che prescriveva carne di maiale a colazione: "Vivrete fino a 120 anni". Il processo

Proprio in seguito a questi post, due di loro sono state contattate dain persona che, una volta stabilito il contatto, le ha invitate a partecipare alla sua trasmissione: 'Il cerca ...'Sono guarita dai miei continui mal di testa ed è migliorata anche l'endometriosi . Pur e il mio cane ha seguito la dieta '. I seguaci di, il giornalista scientifico e inventore del regime alimentare ( 'Life 120' ) che promette di far vivere le persone fino a 120 anni grazie a degli integratori da lui prodotti, si ... Adriano Panzironi, il ”guru” che prescriveva carne di maiale a colazione: ”Vivrete fino a 120 anni”. Il processo Proprio in seguito a questi post, due di loro sono state contattate da Adriano Panzironi in persona che, una volta stabilito il contatto, le ha invitate a partecipare alla sua trasmissione: “Il cerca ...«Sono guarita dai miei continui mal di testa ed è migliorata anche l’endometriosi. Pure il mio cane ha seguito la dieta». I seguaci di Adriano Panzironi, il ...