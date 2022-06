Vigna Murata, il Comune non eroga i fondi per il cinema in piazza: organizzata una raccolta fondi (Di venerdì 24 giugno 2022) cinema in piazza in zona Vigna Murata, il Comune di Roma quest’anno dice no. E non concede i fondi per la proiezione di 9 serate, con film gratuiti, come avvenuto in passato. Ma “Lanterne Magiche” un’associazione giovanile di Fonte Meravigliosa dedita all’aggregazione sociale e alla diffusione di ogni espressione artistica, in particolare il cinema, non si arrende. E quest’anno ha scelto di organizzare comunque le proiezioni, tramite una raccolta fondi su GoFundMe. L’associazione scrive che le donazioni serviranno per le licenze dei film, i diritti SIAE, il permesso pubblico, il noleggio di schermo, proiettore e casse. L’evento si terrà dal 7 al 17 Luglio, con proiezioni dal giovedì alla domenica. “Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022)inin zona, ildi Roma quest’anno dice no. E non concede iper la proiezione di 9 serate, con film gratuiti, come avvenuto in passato. Ma “Lanterne Magiche” un’associazione giovanile di Fonte Meravigliosa dedita all’aggregazione sociale e alla diffusione di ogni espressione artistica, in particolare il, non si arrende. E quest’anno ha scelto di organizzare comunque le proiezioni, tramite unasu GoFundMe. L’associazione scrive che le donazioni serviranno per le licenze dei film, i diritti SIAE, il permesso pubblico, il noleggio di schermo, proiettore e casse. L’evento si terrà dal 7 al 17 Luglio, con proiezioni dal giovedì alla domenica. “Un ...

