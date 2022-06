Una Vita, anticipazioni 25 giugno: José sospetta il tradimento di Ignacio nei confronti di Alodia. Lolita si toglie il lutto e Felipe riprende ad uscire (Di venerdì 24 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 25 giugno: cosa succederà in questo lungo appuntamento che inizia alle 14:40? Scopriamolo insieme. Importante decisione per Rosina e Hortensia. José “fiuta” il tradimento del nipote e … Rosina e Hortensia nonostante tutto non voglio vendere la tenuta di famiglia. Josè comincia a pensare che Ignacio abbia l’amante: povera Alodia! Marcelo fa una singolare proposta a Luzdivina: farsi ritrarre! Marina riesce a risollevare Lolita dopo l’attentato e la vedova di Antonito prende una decisione Marina continua ad offrire il proprio supporto a Lolita dopo la perdita di Antonito nell’attentato terroristico e alla fine la Casado decide di smettere il lutto. Valeria non crede più ad Aurelio e lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 24 giugno 2022) Una25: cosa succederà in questo lungo appuntamento che inizia alle 14:40? Scopriamolo insieme. Importante decisione per Rosina e Hortensia.“fiuta” ildel nipote e … Rosina e Hortensia nonostante tutto non voglio vendere la tenuta di famiglia. Josè comincia a pensare cheabbia l’amante: povera! Marcelo fa una singolare proposta a Luzdivina: farsi ritrarre! Marina riesce a risollevaredopo l’attentato e la vedova di Antonito prende una decisione Marina continua ad offrire il proprio supporto adopo la perdita di Antonito nell’attentato terroristico e alla fine la Casado decide di smettere il. Valeria non crede più ad Aurelio e lo ...

Pubblicità

GiovaQuez : Fassina sul reddito di cittadinanza: 'Ci sono ragazzi che dopo il Covid preferiscono una qualità della vita miglior… - Pontifex_it : C’è bisogno di una misericordia infinita come quella del #SacroCuore di Cristo per rimediare a tanto male e tanta s… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: nel cuore di Chiara Corbella Dio ha posto la verità di una vita santa, e perciò lei ha voluto prese… - Nyankhra : @SarahNews5 @Chiappuz @NunziaCentanni > impegnati SOLO a lavorare non ha creato una società migliore e non la sta c… - FirenyiG : RT @AlexGuidetti47: ?? La verità sugli effetti avversi dei vaccini esplode in Germania. La TV statale NDR ne parla. Racconta la storia di u… -