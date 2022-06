Spesa e inflazione, Altroconsumo: “I prezzi di 10 prodotti, dalla pasta alla farina, sono aumentati in media del 20% in un anno” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il prezzo della Spesa alimentare è salito in media del 20% rispetto ad un anno fa: è l’esito dell’indagine su un paniere di prodotti selezionati da Altroconsumo. La causa principale è la guerra che ha contribuito ad accelerare i rincari. L’associazione di difesa dei consumatori ha rielaborato dati raccolti dall’istituto di ricerche di mercato Iri sul costo di 10 prodotti alimentari ad alta frequenza di acquisto – olio di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine d’oliva, zucchero, latte a lunga conservazione, caffè in polvere, passata di pomodoro, zucchine e banane – in supermercati, ipermercati e discount. Emerge che nell’ultimo mese i rincari si sono fermati, ma i prezzi in alcuni casi sono doppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Il prezzo dellaalimentare è salito indel 20% rispetto ad unfa: è l’esito dell’indagine su un paniere diselezionati da. La causa principale è la guerra che ha contribuito ad accelerare i rincari. L’associazione di difesa dei consumatori ha rielaborato dati raccolti dall’istituto di ricerche di mercato Iri sul costo di 10alimentari ad alta frequenza di acquisto – olio di girasole,00,, olio extravergine d’oliva, zucchero, latte a lunga conservazione, caffè in polvere, passata di pomodoro, zucchine e banane – in supermercati, ipermercati e discount. Emerge che nell’ultimo mese i rincari sifermati, ma iin alcuni casidoppi ...

