Sostituto de Ligt dalla Serie A, la Juventus tenta il colpaccio (Di venerdì 24 giugno 2022) De Ligt e la Juventus sempre più lontani: ecco il possibile tentativo dei bianconeri in caso di cessione dell’olandese Nelle scorse settimane Matthijs de Ligt aveva spaventato i tifosi della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Dee lasempre più lontani: ecco il possibiletivo dei bianconeri in caso di cessione dell’olandese Nelle scorse settimane Matthijs deaveva spaventato i tifosi della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

insiderismoo : @SCUtweet @Campanelli11 Che poi il problema non è tanto vendere De Ligt che penso tutti prima o poi avremmo messo i… - _caesar18 : @scoglionando1 Se va via De Ligt hanno sicuramente già il sostituto pronto, forse anche due… è arrivato in un momen… - macsismo : Cancelo una delle cause dell’uscita dalla Champions e soprattutto non era quello di ora, unico che aveva mercato e… - giuventinismo : Tanto per chiarire de Ligt è liberissimo di andare via davanti ad un’offerta congrua. Ma va rimpiazzato come si de… - giuventiina : nella questione De Ligt la società ha fatto tutto ciò che doveva fare, gli ha proposto il rinnovo e ora sta a lui d… -