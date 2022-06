Serie A: Torino - Juventus alla 10/a, Roma - Lazio alla 13/a (Di venerdì 24 giugno 2022) Torino - Juventus, derby della Mole, si giochera' alla 10/a giornata prevista il 16 ottobre, mentre al ritorno Juve - Torino e' prevista alla 24/a (26 febbraio). Primo derby di Roma, in casa dei ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022), derby della Mole, si giochera'10/a giornata prevista il 16 ottobre, mentre al ritorno Juve -e' prevista24/a (26 febbraio). Primo derby di, in casa dei ...

