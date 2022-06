Segna sempre Camarda: il Milan è campione d'Italia Under 15 (Di venerdì 24 giugno 2022) La firma, una volta ancora, è quella di Francesco Camarda , il bomber ormai più noto del settore giovanile rossonero. Con un gol del suo gioiellino, il Milan ha conquistato la finale del campionato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022) La firma, una volta ancora, è quella di Francesco, il bomber ormai più noto del settore giovanile rossonero. Con un gol del suo gioiellino, ilha conquistato la finale del campionato ...

