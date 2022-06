Scontro frontale in valle Telesina | feriti e paura

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca (BN) – Sono gravi le conseguenze di unoverificatosi nel pomeriggio di oggi in via Bebiana a Solopaca, in. La collisione ha coinvolto un furgone e una Dacia Duster. Sono 6 ifinite in ospedale, due persone sono state trasportate in codice rosso. Sul posto oltre al personale del 118 i vigili del fuoco del distaccamento di Telese e il personale della polizia di Stato per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.