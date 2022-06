Sciopero degli autotrasportatori in Sardegna: annunciato il blocco dei porti dal 27 giugno per protestare contro il caro carburante (Di venerdì 24 giugno 2022) . Sciopero degli autotrasportatori in Sardegna: i motivi e i tempi della protesta In Sardegna, gli autotrasportatori hanno deciso di mettere in atto un nuovo Sciopero per protestare contro il caro carburante e il prezzo esorbitante dei costi. Secondo una nota ufficiale diffusa per promuovere l’evento, gli autotrasportatori hanno annunciato di essere pronti a bloccare i porti sardi e la strada statale 141. Il blocco verrà attuato a partire dalle ore 08:00 di lunedì 27 giugno 2022, al culmine di giorni di agitazioni che hanno coinvolto non solo il settore dominato dai camionisti ma anche altre categorie come gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) .in: i motivi e i tempi della protesta In, glihanno deciso di mettere in atto un nuovoperile il prezzo esorbitante dei costi. Secondo una nota ufficiale diffusa per promuovere l’evento, glihannodi essere pronti a bloccare isardi e la strada statale 141. Ilverrà attuato a partire dalle ore 08:00 di lunedì 272022, al culmine di giorni di agitazioni che hanno coinvolto non solo il settore dominato dai camionisti ma anche altre categorie come gli ...

