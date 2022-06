Salvini: "Salario minimo per decreto è follia" (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Dopo quattro anni possiamo dire che il reddito di cittadinanza ha funzionato come assistenza ma non come reinserimento al lavoro. Lasciarlo a chi non può lavorare, e sono tanti, è assolutamente doveroso, dare i soldi, che oggi vengono sprecati e diventano lavoro nero, alle imprese mi sembra assolutamente ragionevole". Lo ha detto Matteo Salvini al Festival del Lavoro in corso a Bologna. "Sul Salario minimo se non tagli le tasse alle imprese non c'è per nessuno. Garantire i sottopagati è fondamentale, ma imporre domattina per decreto legge il Salario minimo significa per milioni di lavoratori italiani guadagnare di meno". "L'ho già chiesto più volte al presidente Draghi senza risposta: la pace fiscale, il concordato fiscale, il patto fiscale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Dopo quattro anni possiamo dire che il reddito di cittadinanza ha funzionato come assistenza ma non come reinserimento al lavoro. Lasciarlo a chi non può lavorare, e sono tanti, è assolutamente doveroso, dare i soldi, che oggi vengono sprecati e diventano lavoro nero, alle imprese mi sembra assolutamente ragionevole". Lo ha detto Matteoal Festival del Lavoro in corso a Bologna. "Sulse non tagli le tasse alle imprese non c'è per nessuno. Garantire i sottopagati è fondamentale, ma imporre domattina perlegge ilsignifica per milioni di lavoratori italiani guadagnare di meno". "L'ho già chiesto più volte al presidente Draghi senza risposta: la pace fiscale, il concordato fiscale, il patto fiscale ...

