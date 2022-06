Sale: arriva la tassa, ecco dove e quando (Di venerdì 24 giugno 2022) Sale, arriva la tassa: ecco dove verrà messa e quando, anche questo alimento utilizzatissimo da secoli sarà tassato. Il Sale è uno degli alimenti più utilizzati da sempre dalle persone; non soltanto da mettere come condimento, ma anche come conservante per vari cibi. E’ dunque un composto molto importante, ma a quanto pare presto verrà L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 giugno 2022)laverrà messa e, anche questo alimento utilizzatissimo da secoli saràto. Ilè uno degli alimenti più utilizzati da sempre dalle persone; non soltanto da mettere come condimento, ma anche come conservante per vari cibi. E’ dunque un composto molto importante, ma a quanto pare presto verrà L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

DanielaPF75 : RT @EmMicucci: #Covid #Iss: #Rt sopra 1 e in salita. Epidemia si sta diffondendo di più e continuerà a farlo. Sale anche incidenza che arr… - serendipitygvn : il sito che ti dice che a breve invierà un email e se non arriva entro 1 minuto ti sale l’ansia DEFINISCI A BREVE - giuliano_sant : @cugusi1952 Per la stessa ragione per cui sale con Giovannona coscialunga, l'Esorciccio e la Polizia s'incazza. Ma… - cardylove2000mh : RT @Massimo_Balss: Dal 14 luglio arriva per la prima volta nelle sale italiane “La donna del fiume – Suzhou River”, cult movie del 2000 del… - AndreaStair : RT @EmMicucci: #Covid #Iss: #Rt sopra 1 e in salita. Epidemia si sta diffondendo di più e continuerà a farlo. Sale anche incidenza che arr… -