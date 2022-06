Roma Lazio | ecco quando si gioca il derby della Capitale

(Di venerdì 24 giugno 2022), oggi il sorteggio del calendarioSerie A 2022-2023 e c’è attesa per ille date del match Alle ore 12 c’è stato il sorteggio del calendarioprossima stagione di Serie A 2022-2023. Tra le partite più attese c’è senza dubbio iltrasi giocherà la sfida: LE DATE DIAndata: 6 novembre 2022 Ritorno: 19 marzo 2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SerieA : 13ª giornata: Juventus-Inter e Roma-Lazio. Direi di annullare gli altri appuntamenti… ?? - Inter : 2° giornata Inter-Spezia 3° giornata Lazio-Inter 4° giornata Inter-Cremonese Due gare a San Siro e trasferta a Roma! - FBiasin : Calendario #SerieA, i criteri: - Asimmetria a/r. - Club di Champions, E-League e Conference non si incontrano fra… - MustafaShahrour : RT @maxaimethierry: Important dates for Juventus: ?? Roma (28/8/22) ?? Roma (5/3/23) ?? Inter (6/11/22) ?? Inter (19/3/23) ?? Milan (28/5/23)… - ASRomaNostalgia : 13a giornata di Serie A (6/11/2022): Roma-Lazio ???????? #RomaLazio #SerieA #ASRoma -

Questa la prima giornata: Fiorentina - Cremonese; Verona - Napoli; Juventus - Sassuolo;- Bologna; Lecce - Inter; Milan - Udinese; Monza - Torino; Salernitana -; Sampdoria - Atalanta; ...... ognuno per la sua parte, di Governo, RegioneCapitale'. Il presidente PharmacomItalia ha ricordato che fra i top 10 hub aeroportuali della logistica del farmaco figura una sola realta' ...Per quanto riguarda i big match della stagione, i primi sono previsti già alla terza giornata (28 agosto), con Juventus-Roma e Lazio-Inter. Il derby di Milano si giocherà alla 5^ giornata, in ...Lazio - Roma. AGGIORNAMENTO ORE 12.34 - Lazio - Fiorentina la gara con cui inizierà il girone di ritorno il 29 gennaio. Verona - Lazio alla ventunesima. Ventiduesima giornata: Lazio - Atalanta.